Nawet wiceprezes PZPN nie kryje irytacji postawą ŁKS

Drużyna trenera Kibu Vicuny z 17 punktami na koncie zajmuje w tabeli odległe ósme miejsce, tracąc do pierwszego Widzewa dziewięć „oczek”, a do wicelidera z Kielc siedem. Przypomnijmy, że dwa pierwsze miejsca premiowane są awansem do PKOEkstraklasy. Z kolei zespoły, które w tabeli końcowej uplasują się na pozycjach od trzeciej do szóstej walczyć będą w barażach o jedno premiowane promocją miejsce.

Słaba gra nie napawa optymizmem fanów ekipy z alei Unii 2, tym bardziej że w najbliższej perspektywie niezwykle ciężkie mecze - 17 października na swoim boisku z Arką Gdynia, a 23 na alei Piłsudskiego z liderem pierwszoligowego rankingu Widzewem. Derby, o czym zapewne piłkarze, choć w większości nie pochodzący z Łodzi, ani z naszego okręgu, doskonale wiedzą mecz najważniejszy z ważnych - to bój o honor oraz prestiż. Irytacji postawą ekipy Kibu Vicuny nie kryje nawet wiceprezes PZPN i prezes ŁZPN Adam Kaźmierczak. - Postawa ŁKS, to dla mnie duży zawód - mówi. -Czegoś takiego się nie spodziewałem. Przed inauguracją rozgrywek ligowych twierdziłem, że zarówno ŁKS, jak i Widzew będą bardzo poważnymi kandydatami do awansu. Na razie tylko widzewiacy nie zawodzą. Kryzys w ŁKS jest bardzo poważny, a jego przyczyn jest wiele, to nie tylko plaga kontuzji w drużynie. Nie wykluczam, że wpływ na słabe wyniki mają relacje w drużynie oraz klubie. To naprawdę złożony problem.

Cóż, trudno sternikowi naszego okręgu piłkarskiego nie przyznac racji. A zawodnicy jak to zawodnicy, starają się zachować dobra minę do złej gry i karmią kibiców buńczucznymi wypowiedziami, do czego fani akurat zdążyli się przyzwyczaić. - Musimy się podnieść, przed nami derby, które musimy wygrać - twierdzi kapitan ełkaesiaków Maciej Dąbrowski. - Brakuje nam stabilności, ale nie możemy mówić, że przez stabilność nie wygrywamy meczów.

Po porażce z Zagłębiem Maciej Dąbrowski przeprosił nawet przed kamerami Polsatu kibiców z porażkę. Tyle tylko, że piłkarze ŁKS przepraszali już swoich fanów za lanie na swoim boisku z Resovią (0:3) i nic to nie dało.

- Trzeba zakasać rękawy, zebrać się do roboty i zapieprzać na boisku - deklaruje z kolei bramkarz Marek Kozioł. - Żal mi naszych kibiców, gra się przecież dla nich, chcemy zresztą dla nich jak najlepszych rezultatów. Przecież nie można powiedzieć, że robimy im na złość i przegrywamy mecze.

Przypominamy, że w najbliższy weekend ełkaesiacy nie grają meczu ligowego, bowiem ich starcie z Chrobrym Głogów odwołano. Nie jest jeszcze znany nowy termin spotkania. W sobotę (9 października) zespół Kibcu Vicuny czeka wyjazdowy sparing z Lechem Poznań, liderem PKOEkstraklasy. Mecz będzie utajniony i kibice go nie zobaczą. ą