Nerwowo, ale zwycięsko. Trzy punkty ŁKS Łódź w meczu ze Skrą spod Jasnej Góry FOTO

Było jedynie zwycięsko i to jest najważniejsze. Podopieczni trenera Kibu Vicuny pokonali ostatecznie zespół spod Jasnej Góry 3:2 (1:1), ale kibice drżeli o wynik do ostatniego gwizdka arbitra.

Gospodarze byli zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania, a tymczasem w 12 minucie trybuna zamilkła, bo Adam Mesjasz wpakował piłkę do siatki obok bezradnego Marka Kozioła. Na szczęście gospodarz szybko doprowadzili do remisu. Po szybkiej akcji całej drużyny, gola piętą strzelił Stipe Jurić. W tej cześći gry około 4.500 kibiców nie obejrzało już żadnego gola. Po zmianie stron łodzianie przycisnęli częstochowian. Już w 49 minucie Pirulo miał wyborną okazję na zdobycie bramki, ale strzelił niecelnie. Miejscowi nie zwalniali, parli do przodu, stwarzali sobie okazje bramkowe, ale aż do 71 minuty nic z tego nie wynikało. W końcu „jeeest” na kilka tysięcy gardeł wstrząsnęło stadionem i było słyszalne daleko na Retkini. Bramkarza gości pokonał Pirulo ładnym mierzonym strzałem z około 16 metrów. Hiszpan miał czas i dużo miejsca na oddanie strzału, bo obrońcy Skry dziwnie o nim zapomnieli. Kiedy w 79 minucie Maciej Wolski, po szybkiej akcji całej drużyny podwyższył na 3:1 dla ŁKS wydawało się, że jest już po meczu. Tak zapewne myśleli również piłkarze gospodarzy, bo w ich szeregi wkradło się dziwne rozkojarzenia, co wykorzystała drużyna spod Jasnej Góry. Kamil Wojtyra uderzeniem z najbliższej odległości pokonał Marka Kozioła. Goście uwierzyli, że mogą zdobyć w „jaskini lwa” przynajmniej jeden punkt i przycisnęli. Kilka razy zakotłowało się nawet pod łódzką bramką, ale na szczęście piłka w siatce gospodarzy nie wylądowała i mecz skończył się wygraną ełkaesiaków Gospodarze tego spotkania byli częściej w posiadaniu piłki. Na bramkę Skry strzelali siedem razy, z czego trzy razy celnie. Dla porównania, goście oddali cztery uderzenia, z tego dwa w światło bramki.

W najbliższy piątek (13 sierpnia) łodzianie grają na wyjeździe z Puszczą Niepołomice (18), która w poniedziałek (9 sierpnia) gra mecz drugiej kolejki. Zmierzy się w Kielcach z tamtejszą Koroną. W pierwszej kolejce wygrała w Jastrzębiu 2:0 (1:0).

A swoją drogą udany był to weekend dla seniorskich drużyn z Alei Unii 2. Komplet punktów zgarnęły przecież trzecioligowe rezerwy pokonują Ursus Warszawa 4:3 (2:2). Jednym słowem - oby tak dalej. ą

ŁKS ŁÓDŹ - SKRA CZĘSTOCHOWA 3:2 (1:1)

Bramki

0:1 - Adam Mesjasz (12)

1:1 - Stipe Jurić (19)

2:1 - Pirulo (71)

3:1 - Maciej Wolski (79)

3:2 - Kamil Wojtyra (87)

ŁKS: Marek Kozioł - Mateusz Bąkowicz, Maciej Dąbrowski (46, Nacho Monsalve), Adam Marciniak, Bartosz Szeliga - Pirulo (85, Kelechukwu Ibe-Torti), Maksymilian Rozwandowicz (63, Jakub Tosik), Michał Trąbka, Mikkel Rygaard (63, Maciej Wolski), Javi Moreno - Stipe Jurić (76, Piotr Janczukowicz). Trener: Kibu Vicuna.

Skra: Nikodem Sujecki - Rafał Brusiło, Oskar Krzyżak, Adam Mesjasz, Łukasz Winiarczyk - Krzysztof Napora (65, Mikołaj Kwietniewski), Szymon Szymański (77, Dawid Wojtyra), Marcin Stromecki, Piotr Nocoń, Dawid Niedbała (83, Kamil Lukoszek) - Maciej Mas (77, Kamil Wojtyra). Trener: Jacek Rokosa.

Żółte kartki: Stipe Jurić, Bartosz Szeliga - Dawid Niedbała, Szymon Szymański.

Sędziował: Dominik Sulikowski (Gdańsk). Widzów: około 4.500.