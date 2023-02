NFZ zmienił zasady finansowania krótkich hospitalizacji. Będą krócej trzymać pacjentów w szpitalach? Jak długo można przebywać w szpitalu?

NFZ zmienił zasady finansowania krótkich hospitalizacji

Od lutego NFZ zmienił zasady opłacania pobytu pacjentów w szpitalach. Placówki dostają więcej pieniędzy już za pierwsze dni pobytu. Ma to zniechęcać do „przetrzymywania” pacjentów w placówkach, skracać hospitalizacje i lepiej wykorzystać łóżka.

Do tej pory NFZ płacąc za pobyt w szpitalu różnie wyceniał pobyty krótsze i dłuższe. Za pobyt poniżej trzech dni płacił połowę kwoty, od trzeciego dnia – pełną. Na przykład jeśli pacjent z odmą leżał w szpitalu trzy dni lub dłużej placówka dostawała od NFZ 3100 zł, a jeśli dzień lub dwa - tylko 1560 zł. Szpitalowi opłacało się więc przeciągnąć pobyt pacjenta o dobę, by dostać za niego dużo więcej.

Teraz ma się to zmienić, bo stawki za hospitalizację będą rosnąć proporcjonalnie do długości pobytu. Za przyjęcie do szpitala i wypis w tym samym dniu NFZ zapłaci 50 proc. stawki. W kolejnych dniach będzie ona codziennie rosnąć o 17 punktów procentowych, tak aby w trzeciej dobie hospitalizacji osiągnąć 100 proc. NFZ wyraźnie mówi, że mechanizm ten ma ograniczyć sytuacje, w których pacjent był hospitalizowany, choć nie było to konieczne.