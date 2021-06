Nie będzie derbów Łodzi: ŁKS – Widzew w Woli Chorzelowskiej

Widzewiacy wyjadą m.in. na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej. Obóz w tym podkarpackim ośrodku potrwa od 10 do 17 lipca. W tym samym miejscu zaplanowali obóz piłkarze ŁKS. Przez moment wydawało się, że może w jednym z meczów sparingowych dojdzie do derbów Łodzi. Niestety, ŁKS będzie przebywać w ośrodku od 1 do 9 lipca, a zatem wyjedzie dzień przed przybyciem Widzewa. Nie wiadomo, czy w ośrodku pod Mielcem obie drużyny by się pomieściły. Mimo wszystko będzie można porównać obie łódzkie drużyny, bo obie zagrają z tymi samym przeciwnikami, Stalą Rzeszów i Koroną Kielce.

Pierwszy trening pod wodzą trenera Janusza Niedźwiedzia zaplanowano na poniedziałek na godz. 17 w ośrodku szkoleniowym przy ul. Małachowskiego. Zajęcia będą otwarte dla kibiców i dziennikarzy, którzy będą mogli zasiąść na trybunie wzdłuż boiska naturalnego. To nowość! Poprzedni trenerzy Widzewa niechętnie zapraszali kibiców i dziennikarzy, a jeśli już to najwyżej na pierwsze piętnaście minut. Ciekawe, jak długo Janusz Niedźwiedź i jego ekipa będą tacy transparentni. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej, bo to będzie świadczyło, że w klubie są uśmiechy, miła atmosfera, a więc są zwycięstwa.

W trakcie pierwszego tygodnia piłkarze będą pracować w Parku 3 Maja, a premierowy sparing zaplanowano na 7 lipca, kiedy łodzianie zmierzą się w Warce z ekstraklasową Wisłą Płock.

10 lipca pierwsza drużyna wyjedzie na obóz właśnie do Woli Chorzelowskiej na Podkarpaciu, gdzie będzie pracować do 17 lipca. W trakcie obozu łodzianie rozegrają trzy mecze sparingowe, w których sprawdzą się na tle pierwszoligowej Korony Kielce (10 lipca w Kielcach), drugoligowego Hutnika Kraków (14 lipca) i drugoligowej Stali Rzeszów (17 lipca). Ostatnią grę kontrolną zaplanowano na 24 lipca. Przeciwnikiem Widzewa będzie beniaminek II ligi - Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Trwają rozmowy z potencjalnym sparingpartnerem na szósty mecz kontrolny, a o dacie tego spotkania kibice zostaną poinformowani w oddzielnym komunikacie. Pierwszą kolejkę sezonu Fortuna 1 Ligi zaplanowano na weekend 31 lipca - 1 sierpnia.

W klubie nikt nie stawia celów, ale pierwsza szóstka to minimum Widzewa. ą