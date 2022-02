Nie będzie "postępowania dyscyplinarnego" wobec "zmęczonego" radnego Mateusza Walaska (PO/KO). Gdzie jest film z sesji?

Film usunięto tuż po zakończeniu środowej sesji Rady Miejskiej, ale mimo to do Internetu trafiło całe, minutowe wystąpienie radnego Walaska. Głos zabrał około godz 19.30 w punkcie sesji w formie zdalnej, a dotyczącym uruchomienia bezpłatnego autobusu dla odwiedzających Orientarium i zoo Włączył kamerę, a był wyraźnie zdekoncentrowany, mówił niezbornie, zawieszał głos, wypowiadał momentami zdania bez sensu, stosował zadziwiającą składnię.

Radni opozycyjnego PiS są zdania, że szef klubu KO był pijany. Następnego ranka tłumacząc „Dziennikowi Łódzkiemu” swoją niedyspozycję radny Walasek stwierdził, że jest zbyt doświadczonym radnym by pozwolić sobie na taką nieodpowiedzialność, a kłopoty wynikały tylko ze zmęczenia, bo przecież wypowiedź miała miejsce w jedenastej godzinie trwania sesji. Jeszcze tego samego ranka do przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Gołaszewskiego (KO) trafił wniosek łodzianina Wojciecha Bednarka o „wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec radnego Mateusza Walaska w związku z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, bo „z dużym prawdopodobieństwem mógł on zabierać głos pod wpływem alkoholu". Bednarek domaga się m.in. pobawienia Walaska diety, która wynosi obecnie prawie 4,3 tys. zł miesięcznie (do 3 tys. zł bez podatku). Wniosek pozostanie jednak bez rozpatrzenia.