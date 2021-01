Nie będzie ustnej matury w 2021! Zmiany na maturze 2021. Jaka będzie matura w 2021 roku? Zmiany na egzaminach maturalnych 25.01.2021

Matura 2021 i następny egzamin ósmoklasisty na koniec podstawówki – w ograniczonej formie, z powodu zdalnego nauczania jesienią 2020 r. – są przedmiotem prac resortu Przemysława Czarnka od ponad miesiąca. W środę (16 grudnia) resort ogłosił, że nie będzie ustnej matury.

Matura 2021 i egzamin ósmoklasisty. O zmniejszeniu wymagań wiadomo od listopada. Ale kwestia matury ustnej była nierozstrzygnięta...

Przypomnijmy. Już 16 listopada minister zastrzegł, że zakres wiedzy na obu państwowych sprawdzianach będzie zmniejszony o 20-30 proc. Poza tym na maturze 2021 nie będzie obowiązku zapisywania się na jeden z egzaminów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym). W poprzednich latach absolwent musiał zdecydować się na jeden z takich egzaminów – chociaż nie obowiązywał próg zdawalności. Na czym, według listopadowych zapowiedzi, polega ograniczenie wymagań? Np. na sprawdzianie kończącym podstawówkę w 2021 r, we wszystkich jego częściach (z języka polskiego, wybranego obcego oraz matematyki) zmniejszy się liczba pytań, przy utrzymaniu czasu na rozwiązanie testu z 2020 r. Przemysław Czarnek ogłosił wtedy także, iż w przypadku polskiego zmniejszy się liczba lektur, których znajomość będzie wymagana. To uczeń wybierze lekturę jako "bazę" swojego wypracowania: zamiast jej konkretnego wskazywania przez autorów arkusza. Tym wypracowaniem w 2021 r. okaże się, albo rozprawka, albo opowiadanie (co wyklucza np. charakterystykę bohatera).