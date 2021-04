Nie czas na trzeci blamaż - w Kielcach tylko zwycięstwo

Łodzianie przystąpią do sobotniego starcia po dwóch z rzędu blamażach, czyli porażkach z Resovią (0:1) oraz Arką Gdynia (1:2). Pod wodzą obecnego szkoleniowca. Będzie to siódmy mecz ŁKS pod batutą Ireneusza Mamrota. Bilans tych spotkań jest, delikatnie mówiąc, raczej wstydliwy, bo zespół wygrał dwa spotkania, trzy przegrał i jedno zremisował. Na wyjeździe triumfował raz i dwa razy schodził z boiska pokonany. Bilans bramkowy owych siedmiu potyczek to 50-5. Ełkaesiacy mają na koncie 43 punkty i do Górnika Łęczna, który zajmuje miejsce drugie w tabeli, a więc premiowane bezpośrednią promocją do elity, tracą tylko trzy “oczka”.

Koronę po raz drugi poprowadzi Dominik Nowak, który zastąpił znanego w naszym regionie Macieja Bartoszka, który był trenerem GKSBełchatów i Pelikana Łowicz. Będzie to jednak dla niego pierwsze spotkanie na Suzuki Arenie. Kielczanie przystąpią do tego pojedynku po przegranej z opolską Odrą (0:1), która przerwała ich serię czterech spotkań bez porażki i straty gola.

“Rozjemcą” w sobotniej potyczce w Kielcach będzie Jacek Małyszek z Lublina. Arbiter prowadził w tym sezonie 11 pierwszoligowych meczów, ale ani raz z udziałem łódzkiej drużyny. Po raz ostatni spotkanie z udziałem łodzian sędziował 14 września 2018 roku w Niepołomicach. Drużyna z alei Unii 2 pokonała wówczas miejscową Puszcze 2:0 (0:0). Gole strzelili Patryk Bryła i Dani Ramirez.

Rezerwy ŁKS Łódź, które są liderem czwartoligowej tabeli, zmierzą się w sobotę na swoim boisku z solidnym Orkanem Buczek prowadzonym przez Marcina Zimocha. W poprzedniej kolejce przyjezdni przegrali na swoim boisku, po zaciętym i stojącym na przyzwoitym poziomie meczu, z Wartą Sieradz 2:4 (0:1). Ełkaesiacy wygrali natomiast w Piotrkowie z Polonią 3:0 (1:0). Jeśli chodzi o zespół z Buczku, to warto zwrócić uwagę na Dominika Cukiernika i Michała Lewandowskiego. Obaj ci piłkarze strzelili w tym sezonie po 15 goli. Tym drugim interesowała się swego czasu trzecioligowa Unia Skierniewice. Orkan jest czwarty w ligowej tabeli, traci do łodzian 14 punktów. ą