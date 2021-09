Nie darował dziewczynie, że go porzuciła! Zabił nożem 16-letnią Karolinę przed domem. Akt oskarżenia po morderstwie w Dzierzgowie 4.09.2021

Ofiarą zbrodni była 16-letnia Karolina P. Mieszkała z rodzicami i bratem w Dzierzgowie w gminie Nieborów, niewielkiej miejscowości między Łowiczem a Skierniewicami. Uczyła się w szkole w sąsiednich Bobrownikach, a potem w Łowiczu. Zdała do drugiej klasy technikum hotelarskiego. Bliscy i znajomi zapamiętali ją jako wesołą i sympatyczną dziewczynę.

Według Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, podczas wakacji w 2019 roku Karolina poznała Eryka S., który miał wtedy 21 lat i mieszkał w pobliskiej wiosce. Związek ten okazał się wyjątkowo nietrwały, gdyż już we wrześniu 2019 roku Katarzyna rozstała się z Erykiem, gdyż ten nadużywał narkotyków.

Obrzucał stekiem wyzwisk i podrzucił siekierę

Oskarżony nie darował nastolatce, że go porzuciła. Dlatego zaczął ją uporczywie nękać. W praktyce wyglądało to tak, że dzwonił do niej i przesyłał sms-y z pogróżkami i przekleństwami. Według śledczych, Eryk S. zastraszał i poniżał Karolinę, obrzucał wulgarnymi i obraźliwymi określeniami. Ponadto groził, że ją zabije. Ponadto śledził 16-latkę. Stąd jej stan udręczenia i zagrożenia. Do tego doszło wydarzenie, które można potraktować jako zapowiedź nieszczęścia. Otóż Eryk S. na podwórko domu, w którym mieszkała Karolina, podrzucił siekierę i list z pogróżkami.