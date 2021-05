Nie ma dnia, aby podpalacz nie zaatakował w województwie łódzkim. Do podpaleń najczęściej dochodzi w powiecie radomszczańskim

Policjanci mają z podpalaczami pełne ręce roboty. Niedawno zatrzymali 36-letniego mieszkańca gminy Gidle, który w Ciężkowicach w powiecie radomszczańskim spalił doszczętnie budynek drewniany oraz część pobliskiego ogrodzenia i budynku gospodarczego. Straty oszacowano na 23 tys. zł. Okazało się, że piroman niedawno wyszedł z więzienia. Podczas rozmowy z policjantami przyznał, że budynek podpalił z zemsty na jego właścicielu, którego po prostu nie znosił. Podpalaczowi jako recydywiście grozi do siedmiu i pół roku więzienia.

Przebiegły podpalacz z Piotrkowa

Regularnie podpalane są wiaty, pergole i kontenery na śmietnikach. W nocy z 9 na 10 kwietnia policjanci w Piotrkowie Trybunalskim zostali zaalarmowani, że na jednym z osiedli ktoś podpala wiaty śmietnikowe. Sprawcą okazał się 27-letni mężczyzna w czarnej kurtce, z dużym plecakiem i ze słuchawkami na uszach, który uciekł na widok patrolu.

Wkrótce został wytropiony na boisku. Właśnie przebierał się, aby zmylić stróżów prawa. Zdjął kurtkę i słuchawki, które schował do plecaka, zaś spodnie wywinął na drugą, znacznie jaśniejszą stronę, tak że zmienił się nie do poznania. Policjanci nie dali się zwieść i po pościgu zatrzymali przebiegłego podpalacza. Okazało się, że podpalił cztery wiaty śmietnikowe. Straty oszacowano na 16 tys. zł. Grozi mu do pięciu lat więzienia.