Nie ma już karnetów na Widzew. 16.094 wejściówek na liczniku klubu

Klubowy liczni wskazuje sprzedaż 16.094 karnetów. Konieczne było zostawienie wolnego sektora gości, wolnych stref buforowych.

Rekord Polski ustanowiony przez kibiców Widzewa wynosi 16.401 sztuk. Zapewne zostałby pobity, gdyby stadion miał więcej miejsc.

Sprzedaż otwarta karnetów rozpoczęła się w sobotę 12 lutego o godz. 12:00. Fanom wystarczyło nieco ponad 48 godzin, by wykupić wszystkie stałe wejściówki, których liczba wyniesie ponad 16 000. Tym samym, po raz kolejny pierwsza drużyna Widzewa Łódź będzie mogła liczyć na wsparcie wypełnionych trybun stadionu przy al. Piłsudskiego 138.

Karnety zakupione z opcją odbioru osobistego można odbierać w Punkcie Obsługi Kibica zlokalizowanym w kasie nr 2 stadionu Widzewa. POK czynny jest sześć dni w tygodniu. Informujemy, że abonamenty będą do odbioru jedynie do piatku 25 lutego, czyli do dnia rozegrania meczu 21. kolejki Fortuna 1 Ligi, w którym Widzew Łódź podejmie Arkę Gdynia.