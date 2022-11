Nie siedź w domu: Fisz Emade Tworzywo w Wytwórni. Jakie jeszcze wydarzenia polecamy?

11 listopada (piątek), godz. 19, Filharmonia Łódzka - koncert symfoniczny "200 lat polskiego romantyzmu"

Wykonawcy: Julia Kociuban – fortepian, Paweł Przytocki – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FŁ. Program: Roman Ryterband – Suita polska (fragmenty, prawykonanie światowe), Ignacy Jan Paderewski – Koncert fortepianowy a-moll, Zygmunt Noskowski – II Symfonia c-moll „Elegijna”.

Bilety 26-55 zł.

11 listopada (piątek), godz. 20, klub Wytwórnia - Fisz Emade Tworzywo

Zespół Fisz Emade Tworzywo zaprezentuje materiał z albumu "Ballady i protesty" - ” to mocny powrót do korzeni muzycznej podróży zespołu do lat 90., w których rozwijała się tak zwana muzyka miasta - hip hop czy elektronika. To sentymentalna opowieść o brzmieniach, które były inspiracją i wskazały drogę poszukiwań. Ale przede wszystkim to płyta sprzeciwu. Pełna niezgody na infantylną, agresywną, czarno-białą politykę, na omijanie w życiu publicznym tak ważnych tematów, jak prawa człowieka czy zmiany klimatyczne.

Bilety w cenach: miejsca stojące (parter) - 119 zł (II pula); miejsca siedzące (balkon)- 139 zł.