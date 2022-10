Nie siedź w domu: Fortepiany Wolności. Kośmieja gra Guldę, Bacha, Mozarta i Beethovena

Adam Kośmieja to jeden z najbardziej utalentowanych polskich pianistów młodego pokolenia. Wykonuje utwory zarówno klasyczne, jak i awangardowe oraz multimedialne. Prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą, która zaprowadziła go do sal koncertowych Ameryki Północnej, Europy i Azji. Brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych.

W 2022 roku zadebiutował na Łotwie z Orkiestrą Kameralną Kremeratą Balticą, której założycielem i artystycznym dyrektorem jest Gidon Kremer. Kośmieja grę na fortepianie rozpoczął jako sześciolatek, by przez 13 lat zgłębiać jej tajniki w klasie prof. Ludmily Kasjanienko. Jest absolwentem nowojorskiej Manhattan School of Music w klasie Solomona Mikowsky'ego (2011). W latach 2007-2011 został wyróżniony stypendium im. Harolda i Helen Schonbergów (pamięci wybitnego krytyka muzycznego „New York Times'a”).

Artysta jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obecnie, ze stopniem naukowym doktora, jest wykładowcą na tej uczelni. We wrześniu 2021 roku ukazał się solowy album artysty „Tribute to Gulda”, który zdobył znakomite międzynarodowe i krajowe recenzje.