Nie siedź w domu: Zobacz gdzie w Łodzi warto wybrać się w weekend. Reni Jusis i inni. Na co warto się wybrać?

21 stycznia (sobota), godz. 19, Dom Literatury, ul. Roosevelta 17 - "Grubaska"

Spektakl "Grubaska" w reżyserii Izabeli Noszczyk i Błażeja Baraniaka. To sceniczna adaptacja książki Wandy Szymanowskiej "Lardżelka, czyli życie w rozmiarze XXL". "Główna bohaterka ze względu na swą posturę bywa dotkliwie upokarzana. Nigdy nie jest chwalona, natomiast krytykowana przy każdej okazji. Również narzeczony nie szczędzi jej złośliwości. Nikt nie staje po stronie grubasów. Zofia często popada w rozpacz, lecz w końcu postanawia stanąć do walki...". Występuje Izabela Noszczyk.

22 stycznia (niedziela), godz. 12, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83 - "Barszcz ukraiński"

Całodzienne wydarzenie poświęcone kulturze ukraińskiej. W programie m.in. wystawy, koncert, warsztaty, wspólne lepienie pierogów, pokaz taneczny.

22 stycznia (niedziela), godz. 17, Filharmonia Łódzka - Koncert organowy

Wykonawczynie: Irina Lampén i Jaana Jokimies – organy, program: Gioacchino Rossini – Uwertura do opery „Włoszka w Algierze”, Denis Bédard – Mała suita na organy na cztery ręce, John Rutter – Wariacje na temat wielkanocny „O Filii et Filiae”, Ferruccio Busoni – Fińskie pieśni ludowe, Jean Sibelius (opr. F. Ptaschnikoff) – Poemat symfoniczny „Finlandia”, Samuel Wesley – Allegro z Duetu organowego, Johann Sebastian Bach – Fantazja G-dur, Hans-André Stamm – „The Joyful Birdie”, Hans-André Stamm – Fantazja „Bach w Irlandii”, Ad Wammes – „Gentle Breeze” z duetu organowego „Wave”, Julien Bret – Sonata paryska na organy na cztery ręce, John Philip Sousa (opr. E. i R. Chenault) – „The Stars and Stripes Forever”.