Nie tylko "Kevin sam w domu". Co oglądać w święta? 10 świątecznych filmów dla dzieci i dorosłych. Najlepsze filmy na Boże Narodzenie a.w.

Ten film świąteczny znają chyba wszyscy. Kevin sam w domu stał się już wigilijnym rytuałem, który wypełniają miliony rodzin na całym świecie. Film jest tak popularny, że kilka lat temu, kiedy jedna z telewizji nie ogłosiła seansu w wigilijny wieczór internauci postanowili interweniować i ostatecznie Kevin towarzyszy rodzinom w czasie świąt od ponad ćwierć wieku. Zobacz galerię (11 zdjęć)

TOP 10 świątecznych filmów na Boże Narodzenie. Programy telewizyjne dopiero są układane, ale jedno jest pewne. Świąteczne filmy przez cały grudzień pojawiają się w programach telewizyjnych największych stacji. Jakie filmy świąteczne pojawią się w telewizji w tym roku? Kevina na pewno nie zabraknie. Jeden z największych świątecznych hitów - „Kevin sam w domu” pojawi się w programie jak zwykle w wigilijny wieczór. Ten świąteczny film stał się już bożonarodzeniowym rytuałem. Święta to szczególny czas, w którym spotykają się całe pokolenia rodzin. Święta przed telewizorem to nie musi być ostateczność. Świąteczne filmy mogą połączyć, być pretekstem do rozmów, zabaw i żartów. Widziałeś je wszystkie?