Nie tylko nowy wiceprezydent. We wrześniu sporo zmian w Urzędzie Miasta Łodzi i niektórych spółkach

Według naszych nieoficjalnych informacji, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (PO) powoła we wrześniu nowego wiceprezydenta miasta. O tym, że ma to być Adam Pustelnik, w Łodzi mówi się już od czerwca, ale nieformalna decyzja zapadła w sierpniu.

Adam Pustelnik to były dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ, który odszedł z magistratu w marcu 2019 r. do sektora prywatnego, ale już w styczniu 2020 r. został społecznym pełnomocnikiem prezydent Łodzi ds. kontaktów z inwestorami. Zdanowska Pustelnika komplementowała publicznie nie raz, ufa mu na tyle, że jako przewodnicząca regionu łódzkiego Platformy Obywatelskiej przed zamknięciem łódzkiej listy Koalicji Obywatelskiej w zeszłorocznych wyborach do Sejmu, forsowała kandydaturę Pustelnika na pierwsze miejsce listy KO w okręgu łódzkim.

Pustelnika nie zaakceptował jednak zarząd krajowy PO, co otworzyło konflikt Zdanowskiej z ówczesnym szefem partii Grzegorzem Schetyną, a „jedynką” w Łodzi został Tomasz Zimoch. Póki co, nie wiadomo do końca kogo konkretnie Pustelnik zastąpi na stanowisku wiceprezydenta.