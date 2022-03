Nie wpuścić się w Puszczę. „Zapi” u boku Marcina Pogorzały

Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18. Drużynę poprowadzi już Marcin Pogorzała, który w miniony poniedziałek zastąpił Hiszpana Kibu Vicunę. Od wtorku nowy szkoleniowiec ma także drugiego asystenta. Do Pawła Drechslera dołączył bowiem Michał Zapart, popularny wśród kibiców „Zapi”, który był w sztabie szkoleniowym trzecioligowej drużyny rezerw. Za treningi bramkarskie w dalszym ciągu odpowiadać będzie Jacek Janowski.

- To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale również docenienie przez klub oraz trenerów mojej pracy - mówi Michał Zapart. - Towarzyszą mi ogromne emocje, lecz nie udałoby się to gdyby nie sztab, z którym mogłem się rozwijać w rezerwach. Oni, jak również inni trenerzy grup młodzieżowych, to znakomici fachowcy, od których czerpałem i mam nadzieję, że będę czerpał dalej. Przeszedłem drogę od juniora, wolontariusza, zawodnika trenującego w pierwszym zespole, trenera akademii aż do trenera w pierwszym zespole. Wierzę w to, że ta historia dalej będzie się pisała.