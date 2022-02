Nie żyje adwokat Piotr Kona. Śmierć łódzkiego adwokata Piotra Kony to efekt wypadku drogowego w Austrii, w którym został bardzo ciężko ranny

Zderzenie auta adwokata z tirem w Austrii

Jego śmierć to efekt straszliwego wypadku, do którego doszło w niedzielę 9 stycznia br. w Austrii, gdzie mecenas Kona z dwoma synami przebywał na zimowym wypoczynku. Tego dnia wracali do Polski. Wstali wczesnym rankiem i ruszyli w drogę. Po godz. 7 ich jadący autostradą mercedes wpadł na samochód ciężarowy i został zmiażdżony. Adwokat został ciężko ranny i trafił do szpitala. Przez wiele tygodni był w śpiączce. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować. Zmarł wieczorem w środę 23 lutego. Jeśli chodzi o jego synów, to jednemu nic groźnego się nie stało, zaś drugi doznał poważnych obrażeń. Też trafił do szpitala w Austrii, ale jego stan znacznie się poprawił i jest już w Polsce.