Nie żyje Mirosława Juliańska, córka prezydenta Aleksego Rżewskiego

Mirosława Juliańska urodziła się w 1924 roku. Była najmłodszym dzieckiem Aleksego Rżewskiego. Gdy przyszła na świat jej ojciec od roku nie był już prezydentem Łodzi. Postanowił nie kandydować na to stanowisko. Potem został starostą łódzkim, prowadził własną kancelarię notarialną. W roku urodzin pani Mirosławy jej rodzina wprowadziła się do domu przy ul. Zelwerowicza. Znajdowało się tam samorządowe, spółdzielcze osiedle. W rozmowie z nami pani Mirosława mówiła, że bardzo kochała ojca. Był dowcipnym, wesołym człowiekiem. Oprócz Mirosławy miał jeszcze trzech synów: Aleksego, Zdzisława i Zbigniewa.

– Chłopaków trzymał krótko, ale do mnie miał słabość – śmiała się Mirosława Juliańska. – Byłam najmłodsza, w dodatku wyczekiwana córka. Rozpieszczał mnie. Dawał czekoladę, choć mama zakazywała jej jeść między posiłkami.

Gdy wybuchała wojna najstarszy syn pierwszego prezydenta Łodzi Aleksy był w podchorążówce w Komorowie, najmłodszy Zbyszek służył na Wołyniu. We wrześniu Aleksy Rżewski z synem Zdzisławem pojechali do Warszawy. Chcieli bronić stolicy. Po kapitulacji zostali w Warszawie. Aleksy Rżewski dostał jednak zapewnienie, że może bezpiecznie wracać do Łodzi, będzie mógł znów otworzyć kancelarię notarialną. Uwierzył Niemcom. 8 listopada 1939 roku pojawił się w Łodzi. Dwa dni później Niemcy aresztowali Aleksego Rżewskiego. Tak jak innych przedstawicieli łódzkiej inteligencji. Mirosława Juliańska do końca życia nie zapomni pożegnania z ojcem. Odchodząc powiedział: Mirusiu nie płaczcie, Niemcy to kulturalny naród, wyjaśnią sprawę i mnie wypuszczą! Do dziś nie wiadomo, gdzie jest pochowany.