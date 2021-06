Niebezpieczne sytuacje na torze podczas meczu żużlowego Orzeł - Wybrzeże. Galeria zdjęć

Przewidywany skład Polski na mecz z Islandią. Kogo w ostatnim teście przed Euro 2020 sprawdzi Paulo Sousa?

We wtorek w Poznaniu reprezentacja Polski rozegra drugi mecz towarzyski w ramach przygotowań do mistrzostw Europy. To ostatni moment dla Paulo Sousy na sprawdzenie czegokolwiek. W następny poniedziałek zmierzy się już w Sankt Petersburgu ze Słowacją. Tymczasem szykuje drużynę do sparingu z Islandią. W jakim składzie zagramy? Zobacz nasze przewidywania!