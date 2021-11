Niecodzienna impreza olimpijska - Hooop Spoort w Rzgowie

Byliśmy świadkami ceremonii zapalenia znicza olimpijskiego, odbyły się prezentacje multimedialne, konkursy, warsztaty z olimpijczykami, rywalizacja sportowa. Spotkanie organizowali; Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Orlen i Fundacja Klub Polskiej Lekkiej Atletyki. Szczegóły: Facebook.com/Hooop-Spoort

Hooop Spoort to projekt edukacyjno-sportowy skierowany do dzieci szkół podstawowych klas IV-VI. Celem projektu jest promocja aktywności ruchowej przy wykorzystaniu form lekkoatletycznych. Wyróżnikiem projektu jest aspekt historyczny przybliżający najwybitniejsze postacie polskiej lekkiej atletyki oraz prezentacja materiałów z największych światowych imprez lekkoatletycznych. Zajęcia odbywają się głównie w halach sportowych.

Podczas wydarzenia dzieci spotykają się z zaproszonymi gwiazdami lekkiej atletyki. Goście przedstawiają najważniejsze osiągnięcia lekkiej atletyki, jak i własne. Do tej pory gościliśmy m.in.: Kamilę Lićwinko, Marka Plawgo, Pawła Januszewskiego, Marcina Nowaka i Artura Partykę.

Każde dziecko biorące udział w wydarzeniu otrzymuje owoc, dyplom, koszulkę oraz pamiątkowy medal; najlepsze szkoły otrzymują statuetki. Hooop Spoort to oczywiście bezpłatna akcja dla dzieci.