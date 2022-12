Niedziela handlowa (18 grudnia) i weekendowe atrakacje świąteczne w centrach handlowych w Łodzi

Niedziela handlowa 18 grudnia 2022

18 grudnia przypada jedna z siedmiu niedziel handlowych w tym roku. To oznacza, że centra handlowe i duże sklepy sieciowe będą w niedzielę otwarte. Jednak niektóre sklepy, zwłaszcza mniejsze osiedlowe, mogą pozostać zamknięte.

Wydłużenie godzin pracy sklepów przed Bożym Narodzeniem

Dodatkowo część sklepów w dniach przed świętami będzie pracować dłużej. Na przykład wszystkie sklepy Carrefour już od soboty do świąt będą pracować do godz. 23. Natomiast Manufaktura wydłuży godziny pracy dopiero w przedświąteczny piątek (23 grudnia) do godzin 9-23.