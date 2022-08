Nieleczone zęby mogą wywołać udar i choroby serca

Od parodontozy do zawału serca? O związku stanu zdrowia jamy ustnej z układem sercowo-naczyniowym wiadomo od dawna. Choroby przyzębia są jednym z najczęściej występujących schorzeń jamy ustnej u ludzi i – obok próchnicy i jej powikłań — główną przyczyną utraty zębów. Biorąc pod uwagę fakt, że statystyczny Polak po 35. roku życia ma zaledwie 21 zębów z 32 danych mu przez naturę, a 40 proc. Polaków po 65. roku życia nie ma własnych zębów, próchnicę i schorzenia przyzębia zalicza się już do chorób społecznych.

– Przyzębiem nazywamy tkanki otaczające ząb oraz stykające się z nim w obrębie jego szyjki, czyli: dziąsło, ozębną, kość wyrostka zębodołowego oraz cement korzeniowy. O chorobie przyzębia mówimy wówczas, gdy mamy do czynienia z występującym w tym obszarze stanem zapalnym spowodowanym infekcją bakteryjną. W wielu pracach badawczych wskazuje się bezpośredni wpływ chorób przyzębia na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Nieleczone ogniska parodontozy i próchnicy stanowią niestety doskonałe środowisko dla rozwoju bakterii chorobotwórczych. Jeśli np. odpowiednio wcześnie nie rozpocznie się leczenia próchnicy i jako powikłania powstają ogniska zapalenia w tkankach okołozębowych, bakterie chorobotwórcze przedostają się wówczas z krwiobiegiem do całego organizmu. Ponieważ naturalną reakcją immunologiczną jest próba zwalczenia drobnoustrojów, w następstwie tego zaczynają się zmiany w naczyniach krwionośnych, co może skutkować zmniejszeniem ich drożności. Taki długotrwały proces może prowadzić do nadciśnienia tętniczego, zatkania tętnic i zawału mięśnia sercowego. Reasumując, choroby przyzębia mogą być jednym z czynników prowokujących rozwój, pogarszających przebieg oraz skuteczne leczenie schorzeń sercowo-naczyniowych. – mówi lek. Ewa Kamińska, stomatolog z LUX MED Stomatologia.