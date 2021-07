Nielegalny spirytus na Górnej! W Łodzi zlikwidowali dwa magazyny kontrabandy

Funkcjonariusze KAS od pewnego czasu mieli sygnały o nielegalnej produkcji w południowej części miasta i przeszukali najpierw posesję w dzielnicy Górna i samochód dostawczy, który wjechał na jej teren. Okazało się, że informacje o kontrabandzie były prawdziwe.

- W garażu i w bagażniku auta znaleziono łącznie 116.800 nielegalnych papierosów i 400 litrów spirytusu z nieznanego źródła - mówi asp. Beata Bińczyk, oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. - Zatrzymano również kierowcę samochodu, którym okazał się 52-letni właściciel nieruchomości.

Kontrabanda w drugim miejscu

Doszło do przeszukania kolejnej posesji, okazało się, że to z niej pochodziły kartony z papierosami, znalezione wcześniej w bagażniku samochodu dostawczego. Pod tym adresem znaleziono w sumie 120.520 papierosów bez akcyzy, 377 litrów spirytusu i 28,5 kg tytoniu. Nielegalne towary zabezpieczono w mieszkaniu, w piwnicy, w garażu i w altanie oraz w aucie. Funkcjonariusze odkryli również maszynę do napełniania tzw. gilz papierosowych ze śladami tytoniu oraz opakowania kartonowe do papierosów.