Niemczyk o naszej reprezentacji siatkarek: Jest huśtawka, ale powoli się stabilizuje

Czy nasze dziewczęta wykorzystają szansę i awansujemy dzisiaj do ósemki mistrzostw świata?

Małgorzata Niemczyk: - Musimy zrobić wszystko. Jak jest szansa to trzeba ją wykorzystać. Na razie w naszej drużynie jest huśtawka, ale się stabilizuje.

Na tej podstawie można być optymistą.

Czym trudniejszy przeciwnik, tym nasze dziewczyny zaczynają grać lepiej. Oczywiście poza meczem z Serbią, ale myślę, że nasze siatkarki przegrały mentalnie ten mecz. Uważam, że polską drużynę stać na zwycięstwa do końca łódzkiej fazy.

Kogo Pani wyróżnia za dotychczasowe występy?

Mnie się bardzo podoba gra Agnieszki Korneluk, Magdaleny Stysiak i Oliwii Różańskiej.

Czyli widzimy się na dzisiejszym meczu?

Oczywiście. Będę kibicować i przed meczem będę zbierać pieniążki do puszki dla Leona Grzywy. Zachęcam wszystkim do wrzucenia pieniędzy do puszki na szczytny cel. Leon choruje na SMA1 i jest jednym z ostatnich dzieci w Polsce zbierających na najdroższy lek świata.