Nieobliczalny rywal Widzewa wciąż na huśtawce nastrojów. Co będzie czuł po meczu z Widzewem?

Piłkarze Odry dbają o huśtawkę nastrojów własnych kibiców: porażka, wygrana, porażka, wygrana, wygrana, porażka. Te osiągnięcia dają Odrze ósme miejsce w tabeli. Piotr Plewnia, trener Odry i były widzewiak, nie jest krytykowany.

Nie zapominajmy, że remisów w tym sezonie nie notowały jeszcze tylko ostatni Stomil (same porażki), pierwsza Korona (same wygrane) i drugi w tabeli Widzew (pięć wygranych i porażka).

Nastroje w Widzewie są doskonałe, bo nie tylko wyniki, ale i gra drużyny dostarcza satysfakcji wszystkim.

Karol Danielak mówił po meczu: – Super, że cały czas wygrywamy na własnym stadionie. Chcemy zbudować tutaj twierdzę, żeby każdy rywal, który tu przyjeżdża, miał bardzo trudne warunki. Każdy mecz w tej lidze pokazuje, że łatwo nie jest i każdego rywala trzeba szanować. Dzisiaj było tak samo. Górnik pokazał, że chociaż jest beniaminkiem, to potrafił dobrze grać w piłkę. Jako zespół reagowaliśmy dzisiaj na boisku podobnie do tego, jak w spotkaniu w Sosnowcu. Dlatego również z tego należy wyciągnąć pozytywne wnioski, że mimo straconej bramki potrafimy grać swoje - nie załamujemy się, głowa do góry, realizujemy swoje założenia w meczu i nic się nie zmienia.

Czas też budować siłę na wyjazdach. Widzew do tej pory wygrał w Sosnowcu i przegrał w Gdyni. ą