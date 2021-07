Nieoklepane życzenia imieninowe dla Anny! Śmieszne życzenia imieninowe dla Anny! Życzenia dla Ani na imieniny. Wierszyki dla Anki 26.07.2021

Nieoklepane życzenia imieninowe dla Anny

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Imieniny – dzień radosny,

Pełen kwiatów, zapach wiosny,

Wszyscy złożyć chcą życzenia

Zdrowia, szczęścia, powodzenia.

Niech Ci słońce zawsze świeci

I niech czas radośnie leci!

Niech odejdą smutki, złości

I powróci czas radości!

Te życzenia, choć z daleka,

Płyną jak wzburzona rzeka

I choć skromnie ułożone,

są dla Ciebie przeznaczone!

Śmieszne życzenia imieninowe dla Anny

Jak masz na imię ja dobrze wiem

więc dziś życzenia imieninowe złożyć Ci chcę,

mnóstwo radości, słodkiej miłości,

pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.