Niepełnosprawna łodzianka szuka projektanta hulajnóg elektrycznych. Poszukuje specjalnego modelu, by mogła się poruszać

Ewa Wójcik, 59-letnia łodzianka, po wypadku samochodowym ma ogromne problemy z poruszaniem się. Marzy jej się elektryczna hulajnoga, która umożliwi jej dotarcie do sklepów czy do lekarza. Nie może być to jednak zwykły pojazd, tylko zmodyfikowany.Pani Ewa urodziła się w pełni sprawna, ale uczestniczyła w wypadku samochodowym, po którym pozostała jej niepełnosprawność ruchowa. Łodzianka ma krótszą jedną nogę, a na dodatek chodzenie utrudnia źle położona stopa. Pokonanie dłuższych odległości jest dla niej wyzwaniem.Czytaj dalej

