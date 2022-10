Niepełnosprawni mają kłopoty z parkowaniem także w Piotrkowie Trybunalskim

W Piotrkowie Trybunalskim w strefie płatnego parkowania nawet na niebieskich kopertach niepełnosprawni nie mogą po prostu stanąć za darmo, nawet jeśli mają niebieską unijną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej. Za postój w godz. 8-18 muszą albo uiścić opłatę w parkomacie (np. 1 zł za pierwsze 20 minut, 3 zł za pierwszą godzinę), albo udać się wcześniej do biura obsługi strefy i uzyskać dodatkowy dokument – identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej. Taki identyfikator wyposażony jest w zegar, po ustawieniu wskazówek na godzinę rozpoczęcia parkowania pozwala stanąć za darmo na kopercie do 1,5 godziny. Jeśli ktoś chce stanąć dłużej- musi dopłacić.

Na problem w Piotrkowie zwrócił uwagę Mirosław Piklikiewicz z Wielkopolski, badacz stref płatnego parkowania działający na rzecz ich ujednolicenia. - 1,5 godziny to zbyt mało, jeśli niepełnosprawny ma w centrum Piotrkowa na przykład umówioną rehabilitację – tłumaczy. A do parkomatu może po prostu nie zdążyć. - Wyjście z samochodu, wyjęcie wózka, dotarcie do parkomatu i powrót potrafi zająć niepełnosprawnemu 15 minut, w tym czasie zdąży on dostać mandat – mówi Piklikiewicz.