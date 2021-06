Niesamowita passa UKS Master Łódź. Kolejne medale zdobyte w walkach sumo. Zdjęcia

Podczas zawodów na podium stawali reprezentanci UKSMaster Łódź: Szymon Pietrzak - został mistrzem Polski w kat. do 45 kg, Agata Kucharska - wywalczyła tytuł wicemistrzyni Polski w kat. do 40 kg, Jagoda Górska - zdobyła brązowy medal w kat. do 45 kg, Mikołaj Klimek – wywalczył brązowy medal w kat. do 60 kg.

W klasyfikacji drużynowej chłopców Master zajął bardzo wysokie trzecie miejsce, a w klasyfikacji dziewcząt dwunaste miejsce.Łódzki klub liczy się na krajowym podwórku.

Dzięki świetnym występom w Pucharach Polski i Mistrzostwach Polski w reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy znaleźli się: Jagoda Górska, Agata Kucharska i Szymon Pietrzak. Wcześniej do kadry narodowej w grupie kadetek zakwalifikowały się Roksana Ludwa i Olivia Jagiełło oraz w grupie juniorek Oliwia Glegolska i Julia Piwowarska. Mistrzostwa odbędą się w Polsce, a ich areną będą Siedlce.

Tymczasem w Mistrzostwach Europy młodzieżowców i seniorów w Kazaniu (Rosja) wystartuje Paulina Wesół i Magdalena Kaźmierczak. Dziewięcioro zawodników w ścisłej kadrze narodowej w sumo to wyczyn bez precedensu.

W tym samym czasie odbył się w Koronowie Ogólnopolski Turniej Dzieci, medale zdobyli: Alicja Danke w kat. 23 kg - medal złoty, Lila Górska w kat. 23 kg - medal srebrny, Antonina Kowalicka w kat. 32 kg - medal srebrny, Hanna Górska w kat. 28 kg - medal brązowy, Marcelina Janic w kat. 28 kg - medal brązowy.

Zapasy i sumo to dyscypliny o charakterze ogólnorozwojowym, na bazie gimnastyki . Trenerzy zapraszają dzieci już od czwartego roku życia na treningi w Szkole Podstawowej nr 111, trener Piotr Górski tel. 507-138-338. ą