Niespełna pół miliona złotych za mistrzostwo Polski Widzewa. Zapraszamy do redakcji

Przed startem sezonu 2022-2023 według bukmacherów kandydatami do spadku z ekstraklasy były drużyny Stali Mielec (1.60) i Korony Kielce (2.00). Fachowcy wróżyli też spadek Widzewowi (2.90), Radomiakowi (3.00) i Miedzi (3.00).

Skoro Widzew był w gronie kandydatów do spadku, to wiadomo, że bukmacherzy dawali mu małe szanse na mistrzostwo. I teraz proszę usiąść. Jakie były kursy na mistrzostwo? Stal Mielec (2.500), Korona Kielce (1.000), Widzew (400). Jeżeli ktoś według tych kursów postawił 1000 zł na mistrzostwo Polski Widzewa zarobi około 352.000 zł. Ciekawe, czy jest wśród nas i klientów firm bukmacherskich, ktoś, kto zawarł taki zakład? Takie osoby prosimy o kontakt z naszą redakcją.

Gdyby nie doskonała forma Rakowa Częstochowa, nadal bylibyśmy zdania, że Widzew – jeśli tylko będzie chciał – może powalczyć o mistrzostwo Polski. Z Rakowem będzie jednak trudno rywalizować.

Widzew przed sobotnim (godz. 12.30) meczem z Koroną w Kielcach zajmuje miejsce na podium ekstraklasy. I to mimo dwóch wstydliwych porażek, których można było uniknąć – z Górnikiem w Zabrzu (0:3) i Radomiakiem w Łodzi (1:3). Gdyby nie te wpadki, łodzianie byliby wiceliderem z przewagą jednego punktu nad Legią i stratą sześciu do Rakowa. Porażki skomplikowały sytuację Widzewa, choć miejsce na podium jest do utrzymania. Pamiętajmy, że mający punkt mniej Lech, ma do rozegrania mecz zaległy (spotkanie z Miedzią odbędzie się wiosną).

Widzew zostanie na podium, jeśli wygra w Kielcach. Konkurenci do podium (a jest ich wielu) mają ciężkie mecze: Stal z Wartą w Grodzisku, Pogoń z Radomiakiem w Radomiu, Cracovia w Płocku, Lech w Białymstoku.

PKOEkstraklasa

17. kolejka. Piątek: Warta Poznań – Stal Mielec (18), Wisła Płock – Cracovia (20.30). Sobota: Korona Kielce - Widzew Łódź (12.30), Górnik Zabrze – Miedź Legnica (15), Jagiellonia Białystok – Lech Poznań (17.30), Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa (20). Niedziela: Radomiak Radom – Pogoń Szczecin (12.30), Lechia Gdańsk – Piast Gliwice (15), Śląsk Wrocław – Legia Warszawa (17.30)

Mecze zaległe:

18 listopada: Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze (20.30), 1 lutego 2023: Miedź Legnica – Lech Poznań (20.30). ą