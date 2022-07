Niespodzianka przy al. Unii: „Tak powstawał ŁKS – 1908”

Przed sobotnim meczem ŁKS - GKS Katowice goście lóż na stadionie im. Władysława Króla oraz dziennikarze otrzymają folder „Tak powstawał ŁKS - 1908”, zapowiadający wydanie książki pod tytułem „Impulsy i Inspiracje Powstania Łódzkiego Klubu Sportowego”. To kolejna pozycja autorstwa Jacka Bogusiaka z serii „Historia Łódzkiego Klubu Sportowego”. Kustosza tradycji ŁKS w swych staraniach pielęgnujących szczegóły z życia ŁKS mocno wspiera Tadeusz Marczewski, także członek Grupy Ełkaesiak. Książka ukaże się w trzecim kwartale 2022 roku.

Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli mediów, historyków sportu, pasjonatów historii miasta Łodzi.

– Przedstawiam w skrócie, jakie działały w Łodzi organizacje społeczne i kulturalne, jak powstawał w Łodzi sport i jak powstał w Łodzi polski sport – pisze w folderze Jacek Bogusiak. – Przedstawiam drogę, jaką musieli przebyć pionierzy łódzkiego sportu, by prawnie według ówczesnych nadanych przez carskiego zaborcę przepisów powołać do życia Łódzki Klub Sportowy.

Do powstania tej publikacji wykorzystano materiały, jakie znajdują się w Archiwum Państwowym w Łodzi - akta dotyczące Guberni Piotrkowskiej, w szczególności teczki dotyczące ŁKS. Przeprowadzono szczegółową i wnikliwą kwerendę gazet z lat 1905-1914, jakie znajdują się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Przewertowano wielokrotnie roczniki gazet: Rozwój, Goniec, Kurier Łódzki, Neue Lodzer Zeitung i wiele innych wydawnictw z tamtych lat. Wykorzystano także zachowane szczątkowe materiały archiwalne ŁKS, zapiski Henryka Lubawskiego, Zenona Sienkiewicza i Heliodora Konopki.

Przedstawione dane ukazują, że początki Łódzkiego Klubu Sportowego sięgają 1908 roku, gdy grupa młodych łodzian nazywających swoją grupę Łodzianka, pomimo carskich restrykcji i nakazów, pod taką nazwą grała mecze i innymi grupami młodzieży i drużynami szkolnymi.

W 1909 roku po złagodzeniu procedur przez urząd carski w zakresie organizacji stowarzyszeń, grupa Łodzianka, zdobywszy doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów rejestracyjnych (...) zarejestrowała w urzędzie carskim Lodzinskie Sportwe Obszczestwo, czyli Łódzki Klub Sportowy.

Tak więc Łódzki Klub Sportowy powstał w 1908 roku, a data oficjalnej rejestracji w Carskim Urzędzie Gubernialnym to 14 sierpnia 1909 roku według kalendarza obowiązującego w Polsce.

Pasjonująca lektura...

Książkę Jacka Bogusiaka i Tadeusza Marczewskiego pod tytułem „Impulsy i Inspiracje Powstania Łódzkiego Klubu Sportowego” można zamówić dzwoniąc lub wysyłając SMS pod nr tel. 601-309-100. Książki kroniki o historii ŁKS są do kupienia w księgarni Odkrywcy przy ul. Narutowicza 46 w Łodzi. Niebawem na półkach pojawi się kolejna... ą