Nieszczepieni zostają za drzwiami. Wstęp tylko dla szczepionych. Życie bez "paszportu covidowego" coraz trudniejsze

Aquapark Fala w Łodzi wpuszczał tylko dla zaszczepionych. Jak to się stało?

Przykra niespodzianka czekała w weekend na niezaszczepionych mieszkańców Łódzkiego, którzy ochłody przed potwornym upałem szukali w basenach Aquaparku Fala. W sobotę po raz pierwszy w tym sezonie wyczerpał się limit 1284 gości dozwolony w obecnym reżimie sanitarnym. Ponieważ ogonek chętnych wciąż był ogromny, aquapark postanowił skorzystać z możliwości jaką dają przepisy. Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione, dlatego pracownicy Fali wyłuskiwali z kolejki osoby z paszportami covidowymi i zapraszali do środka. Podobnie było w niedzielę. Aquapark wyjaśnił, że to dla dobra klientów, bo dzięki temu z obiektu skorzysta więcej osób.