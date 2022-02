Nieudany desant radnych PiS na komisję skarg. To ona zajmie się tzw. "aferą Domaszewicza", radnego Koalicji Obywatelskiej

Wniosek klubu PiS rozpatrywany był późnym wieczorem, pod koniec sesji Rady Miejskiej Łodzi. Powód prosty: możliwość "przetrzepania" wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bartosza Domaszewicza (KO) i utworzenie większości w komisji, której dziś większość stanowią radni KO i NL, którzy rządzą miastem. To ta komisja ma się zająć rozpatrzeniem skargi na Domaszewicza.

Przypomnijmy: wniosek o wszczęcie postępowania, które ma prześwietlić biznes Domaszewicza złożył Wojciech Bednarek . Portal Onet zacytował relacje trzech łodzianek, z których wynika, że Domaszewicz, właściciel firmy "Zrobimy tu porządek", miał zatrudniać kobiety jako sprzątaczki bez umów o pracę, na dodatek po pytaniach przyznał, że pomaga w rekrutacji firmie swojej matki, która prowadzi identyczną działalność. Poza tym z relacji jednej z z kobiet wynikało, że "sprzątała kamienice po robotach rewitalizacyjnych przy ul. Włókienniczej". Kamienice są własnością miasta Łódź, natomiast radny nie ma prawa prowadzić działalności gospodarczej na majątku gminy w której jest radnym, a sankcją jest wygaszenie mandatu, co dotąd w Radzie Miejskiej Łodzi jeszcze się nie zdarzyło. Z wypowiedzi łodzianki nie wynika jednak, czy chodziło o firmę radnego, czy jego matki, stąd zapis we wniosku Bednarka o skontrolowanie działalności nie tylko firmy radnego, ale i innych podmiotów, którymi zarządza. Domaszewicz zaprzecza, że zatrudnia "na czarno", zaręcza też, że jego firma " nigdy nie prowadziła działalności na majątku gminy i nie sprzątała żadnej miejskiej nieruchomości".

Radni KO Bednarka, współautora dwóch nieudanych referendów o odwołanie prezydent Łodzi, uznają za "hejtera" i osobę skrajnie niewiarygodną, ale wedle opinii prawnej, którą zlecił szef Rady Miejskiej Marcin Gołaszewski (KO), skarga musi być rozpatrzona, a zajmie się komisja skarg. Ku rozpaczy PiS, bo radni tego klubu uważają, że wnioskiem Bednarka powinna zająć się komisja rewizyjna. To decydujący szczegół, bo przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny PiS Kamil Jeziorski, zaś komisji skarg Kamil Deptuła, radny KO. To od szefa komisji w dużej mierze zależy styl pracy komisji, wnioski i rekomendacja dla Rady Miejskiej przy formułowaniu projekty uchwały: czy skarga jest zasadna czy bezzasadna i co z nią dalej.