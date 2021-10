Nieważne referendum ws. podwyżek w MPK Łódź. Zabrakło 26 głosów, a byli i głosujący przeciw podwyżkom

REFERENDUM W SPRAWIE PODWYŻEK MPK ŁÓDŹ

W referendum rozpisanym na 5 i 6 października uprawnionych do głosowania było 3,1 tys. pracowników. Ogłoszono je po tym, jak strona związkowa nie dogadała się z prezesem Zbigniewem Papierskim w sprawie podwyżek w trakcie sporu zbiorowego. Ostatnia propozycja związków brzmiała: 2 zł podwyżki za godzinę pracy dla stanowisk robotniczych i 340 zł dla stanowisk nierobotniczych od października 2021 r., tymczasem prezes MPK proponował 1,1 tys. zł brutto wypłaconych jednorazowo dla każdego członka załogi w ramach tzw. kwoty szczególnej. Załoga w referendum odpowiadała na pytanie, czy jest za podwyżkami, przy czym głos za oznaczał jednocześnie głos przeciw jednorazowej wypłacie.

Wyniki? Za podwyżkami ponad 1,4 tys. pracowników, przeciw około 100, ale do tego, by referendum było wiążące zabrakło 26 głosów. Pytanie, co to za pracownicy, którzy nie chcą podwyżek, tylko z pozoru jest absurdalne, bo odpowiada na pytanie o grę i relacje między związkami zawodowymi, a prezesem spółki.