Niewielkie zainteresowanie bonem turystycznym w województwie łódzkim. Na chętnych czeka aż 231 tys. bonów. Do kiedy można je wydać?

Bon najpierw trzeba aktywować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, dopiero później można nim płacić. Całej kwoty nie trzeba wydać od razu, można ją podzielić na kilka rezerwacji. Do tej pory nie aktywowano nawet połowy bonów, zdecydowanie mniej wykorzystano do zapłaty, tymczasem poniedziałek był pierwszym dniem lata.

Tylko w województwie łódzkim działa 456 firm i organizatorów turystyki, w których można zapłacić bonem, z czego 150 w samej Łodzi. W całym kraju jest ich natomiast ponad 22,2 tys. Dofinansowanie można wykorzystać, by zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. Od tego roku można nim płacić także za jednodniowe wycieczki bez noclegu pod warunkiem, że w ramach wycieczki jej organizator turystyczny oferuje co najmniej dwie różne usługi, np. przejazd autokarem i zwiedzanie muzeum.

- Do połowy czerwca mieszkańcy województwa łódzkiego aktywowali 108,5 tys. bonów spośród 258,9 tys. przygotowanych i dokonali płatności na kwotę 30,5 mln zł - wyliczyła Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS województwa łódzkiego. - Z aktywowanych bonów w stu procentach wykorzystano 28,7 tys. Do wykorzystania pozostaje jeszcze w części lub w całości ponad 231 tys. bonów.

Do kiedy można skorzystać?

Urzędnicy mają nadzieję, że zbliżające się wakacje zachęcą do korzystania z bonów na większą skalę i przypominają, że bon można zrealizować do marca przyszłego roku. Oznacza to, że do tego czasu trzeba go aktywować i zapłacić za wypoczynek dziecka, ale sam wyjazd może się odbyć później, np. w następne wakacje.

Bon turystyczny dla emerytów i rencistów?

To oferta dla dzieci, natomiast od września z bonu mogliby korzystać także emeryci i renciści. Senatorowie chcą zmiany w ustawie o bonie turystycznym, by z dopłaty do wypoczynku w kraju mogli także skorzystać seniorzy. Dofinansowanie miałoby obowiązywać po sezonie. W ostatni piątek senatorowie podjęli w tej sprawie uchwałę i chcą, by projektem ustawy zajął się Sejm.