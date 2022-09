Niezapomniane emocje na ŁKS. Całymi rodzinami idziemy na mecz ŁKS z Termaliką Nieciecza

Na stronie czytamy: W ostatnich tygodniach pokazaliście, że Stadion Króla to bezsprzecznie #DomDlaCałejRodziny. W niedzielę koniecznie zabierzcie na mecz żony, mężów, matki i ojców, kuzynów, siostry, bratanków oraz gromadę znajomych. Czekamy na Was!

Bilety na mecz z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (początek spotkania w niedzielę 11 września o godz. 12.40) zakupicie za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl), a także w kasach stacjonarnych.

Kasy biletowe od strony al. Unii (płatność gotówką lub kartą)

Piątek (9 września) | 15.00 – 19.00

Sobota (10 września) | godz. 10.00 – 15.00

Niedziela (11 września) | godz. 10.00 – 13.30

Ceny biletów normalnych od 20 do 35 zł, ulgowych od 10 do 23 zł, dziecięcych od 5 do 18 zł.