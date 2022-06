Niezniszczalni w Widzewie. Od Marka Hanouska do... Krzysztofa Kamińskiego

Do zaliczenia było 3060 minut. Marek Hanousek opuścił więc zaledwie 160 minut. Nie zagrał tylko z powodu kartek w 14 kolejce i 25 kolejce oraz zszedł z boiska w siedmiu końcówkach meczów ligowych. Inni dużo grający piłkarze Widzewa w minionym sezonie to: Patryk Stępiński (2879 minut), Dominik Kun (2578), Paweł Zieliński (2494), Karol Danielak (2466), Jakub Wrąbel (1844), Krystian Nowak (1816), Daniel Tanżyna (1473), Fabio Nunes (1436), Bartosz Guzdek (1323), Mateusz Michalski (1238), Tomasz Dejewski (1107), Radosław Gołębiowski (1027).

Oto jedenastka Widzewa, która spędziła na boisku najwięcej minut: Jakub Wrąbel – Patryk Stępiński, Daniel Tanżyna, Krystian Nowak, Fabio Nunes - Karol Danielak, Mateusz Michalski, Marek Hanousek, Dominik Kun, Radosław Gołębiowski – Bartosz Guzdek.

Okrągły dorobek Marka Hanouska (2900 minut) przypomniał nam osiągnięcie Krzysztofa Kamińskiego z sezonu 1983/84, kiedy to popularny Kamyk zaliczył 2700 minut. Były to jednak wszystkie mecze sezonu ekstraklasy, rozegrane w pełnym wymiarze czasowym i za swoje osiągnięcie Krzysztof Kamiński został wpisany do Klubu 2700 i otrzymał efektowny proporczyk od redakcji Piłki Nożnej, która wtedy nagradzała niezniszczalnych piłkarzy.

Krzysztof Kamiński to jeden z tych piłkarzy Widzewa, którzy nie dość, że rozegrali najwięcej spotkań (183) w ekstraklasie, to jeszcze mogą pochwalić się największymi trofeami. Oto dorobek Kamyka w kolejnych sezonach gry w Widzewie: 1978/79 wicemistrzostwo Polski, 1980/81 mistrzostwo, 1981/82 mistrzostwo, 1982/83 wicemistrzostwo, 1983/84 wicemistrzostwo, 1984/85 brązowy medal ligi, 1985/86 brązowy medal, 1986/87 szóste miejsce w ekstraklasie, 1987/88 piąte miejsce w ekstraklasie.

Podobne osiągnięcia ma tylko Włodzimierz Smolarek (8 sezonów w Widzewie, 2 mistrzostwa, 4 wicemistrzostwa, 2 brązowe medale).