Niezwykłe wydarzenie w niedzielę przy al. Unii - kibice zaśpiewają: „ŁKS-em bije serce Łodzi”

Co zrobić z oszczędnościami gdy lokata się nie opłaca. Coraz więcej Polaków wie w co zainwestować, ale nie ma odwagi. Dlaczego: 2.09.2021

Patrząc na praktykę, tytułowe pytanie wciąż jest bez odpowiedzi. Choć coraz więcej, to w większości przypadków - niewiele wiemy o inwestowaniu, a jeśli nawet mamy jakąś wiedzę, to boimy się zaryzykować. W konsekwencji nadwyżki finansowe trzech na czerech Polaków… wpłaca na konto bankowe! Dopiero gdyby banki spełniły groźbę ujemnych odsetek może by coś się w postawach zmieniło.