Noblebet na strojach Widzewa. Firma bukmacherska oficjalnym sponsorem Widzewa Łódź

Jak pisze widzew.com, współpraca Widzewa Łódź z nowym sponsorem rozpocznie się wraz ze startem sezonu 2021/2022. Od nowego sezonu, zgodnie z zawartą umową, logo Noblebet znajdzie się na wszystkich materiałach promocyjnych łódzkiego klubu. Pojawi się m.in. na strojach meczowych i treningowych pierwszej drużyny oraz nośnikach klubu na stadionie przy al. Piłsudskiego 138 i obiekcie treningowym przy ul. Małachowskiego. Współpraca przewiduje również wiele wspólnych aktywności dla kibiców Widzewa w mediach społecznościowych oraz w trakcie meczów. Umowa Widzewa Łódź z Noblebet będzie obowiązywać do końca sezonu 2021/2022.

- Widzew to wielka marka sportowa nie tylko w Łodzi, ale i w całej Polsce. Nie możemy się doczekać współpracy, ponieważ klub i firma Noblebet mają ze sobą wiele wspólnego, między innymi ciągłą chęć rozwoju i dążenie do coraz lepszych wyników - czy to sportowych, czy biznesowych. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się osiągnąć wiele, a najbliższy sezon zakończy się w najlepszy możliwy sposób, czyli powrotem Widzewa tam, gdzie jego miejsce - do ekstraklasy - powiedział Marcin Doszczeczko, CEO Noblebet.