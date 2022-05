Noc Muzeów 2022 w Łodzi. Kolejki do Muzeum Miasta Łodzi i pałacu Herbsta. Zobaczcie, jak było 14 maja podczas Nocy Muzeów w Łodzi

W nocy z soboty na niedzielę odbyła się w Łodzi Noc Muzeów. Po raz pierwszy od dwóch lat impreza zorganizowana została w tradycyjnej formie – dwa lata temu imprezę odwołano z powodu pandemii, rok temu odbyła się w skromniejszej, hybrydowej formie.

Teraz znów można było zwiedzać muzea nocą, od godz. 18 w sobotę do godz. 1 w niedzielę. Chętnych nie brakowało, choć bywalcy zauważyli, że tłumy były mniejsze niż przed pandemią. Tradycyjnie kolejka chętnych stanęła przed Muzeum Miasta Łodzi. Około godz. 20 ciągnęła się ona wzdłuż całego pałacu Izraela Poznańskiego. Obsługa wpuszczała po 60 osób co 20 minut. Jak wyjaśniła dyrektor muzeum Magda Komarzeniec miało to zapewnić odpowiedni komfort zwiedzania. - Mamy nadzieję, że wszyscy chętni zdążą do nas wejść – mówiła.

Uczestnicy Nocy Muzeów mogli obejrzeć wyremontowany pałac Poznańskiego, odnowiony ogród czy zrobić sobie zdjęcie w słynnym fotelu RM 58 projektu Romana Modzelewskiego. Pani Iwona Jedlińska przyszła z siedmioletnią córką Julią. - Trzeba zachęcać młodsze pokolenie do poznawania łódzkiej sztuki – mówiła. Była to ich kolejna już Noc Muzeów. - Próbowaliśmy wejść do Muzeum Miasta Łodzi trzy lata temu, ale się nie udało. Dlatego dziś zaczęłyśmy zwiedzanie właśnie od tego muzeum – mówiła pani Iwona.