Noc Spadających Gwiazd 13 sierpnia 2021 w ogrodzie botanicznym. W Łodzi będzie można oglądać Perseidy i nocne motyle

Perseidy sierpień 2021. Gdzie oglądać spadające gwiazdy w Łodzi?

Na nocnym niebie pojawiły się roje Perseidów, zwane potocznie „spadającymi gwiazdami”. W tym tygodniu przypada szczyt tego zjawiska. Dlatego dziś wieczorem w ogrodzie botanicznym w Łodzi organizowana jest Noc Spadających Gwiazd.

Organizatorami wydarzenia są: Zielona Łódź, Planetarium EC1, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne przy ul. Pomorskiej 16 oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Na oglądanie meteorów zapraszają dziś od godz. 21 do ogrodu botanicznego. Trzeba kupić bilet wstępu do ogrodu (normalny 8 zł, ulgowy 4 zł), dlatego kasy biletowe od strony ul. Krzemienieckiej oraz od ul. Retkińskiej będą czynne dziś aż do północy. Spotkanie potrwa do 1 w nocy.

Warunki do obserwacji gwiazd mają być dobre. Według prognoz nie będzie padać, a niebo ma być tylko częściowo zachmurzone. Do tego teren ogrodu jest pozbawiony światła.