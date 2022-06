Na ul. Zachodniej przy skrzyżowaniu z ul. Próchnika na jezdni w kierunku centrum miasta doszło do poważnego wypadku. Kierująca skodą kobieta, jak wynika z wstępnych ustaleń policji, wymusiła pierwszeństwo na prawidłowo jadącym nissanem i doprowadziła do zderzenia. Dwie osoby trafiły do szpitala.