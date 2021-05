Nominowani do tytułu Menedżer Roku 2020 Regionu Łódzkiego w kategorii Duża Firma

We wtorek konferencja NIK. Będą kolejne zawiadomienia do prokuratury dla najważniejszych osób w państwie

We wtorek NIK podczas konferencji prasowej ma poinformować o skierowaniu do prokuratury wniosków w sprawie premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina, a także szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. To efekt raportu NIK o tzw. wyborach kopertowych w 2020 r.