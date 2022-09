Nordic walking w woj. łódzkim. Gdzie warto się wybrać w weekend 10 - 11 wrześniaTOP 3 trasy

Szlaki nordic walking w woj. łódzkim

Które ścieżki nordic walking w woj. łódzkim polecają mieszkańcy? My już to wiemy.

Traseo to aplikacja, w której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 uczęszczane ścieżki nordic walking w woj. łódzkim. Znajdź najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody.

Początek trasy: Stryków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 160,96 km

Czas trwania marszu: 53 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 231 m

Suma podejść: 1 555 m

Suma zejść: 1 407 m

SPDSJ poleca tę trasę

Już w czasach rzymskich powstawały szlaki handlowe łączące południe Europy z wybrzeżem Bałtyku. Nazywane są one „Bursztynowym Szlakiem”, jakkolwiek szlaków tych w rzeczywistości było kilka. Nabrały one nowego znaczenia w wieku X, kiedy to zaczęły tworzyć się zalążki dzisiejszych państw Europy Środkowej. Szczególnie ważne okazały się drogi łączące Czechy przez Śląsk i Łużyce z Wielkopolską. To właśnie tędy dotarła do Polski kultura łacińska, chrześcijaństwo, przybyła Dąbrówka, a później św. Wojciech. Można więc powiedzieć, że szlaki między Gnieznem i Poznaniem a Pragą stanowiły nasze „drzwi do Europy”. Drogami tymi wędrowali nie tylko dyplomaci, ale nade wszystko kupcy, rzemieślnicy, rycerze, pielgrzymi – ludzie, którzy przez wieki kształtowali oblicze tej ziemi.