Nordic walking w woj. łódzkim. Gdzie warto się wybrać w weekend 17 - 18 lutego. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. łódzkim da się trenować w wielu miejscach. Ale zachęcamy do wybrania szlaków polecanych przez innych. Wspólnie z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 sprawdzone trasy nordic walking w woj. łódzkim. Zawsze na weekend proponujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Sprawdź, co mamy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. łódzkim

Jakie szlaki nordic walking w woj. łódzkim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, w której każdy może śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 popularne trasy nordic walking w woj. łódzkim. Znajdź najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 17 lutego w woj. łódzkim ma być od 3°C do 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 27% do 41%. W niedzielę 18 lutego w woj. łódzkim ma być od 0°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 21% do 33%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Leśnica - Złotniki - spacer Początek trasy: Błaszki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,56 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 888 m

Suma zejść: 893 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Wielogorski

Park Leśnicki - Park Złotnicki - Złotniki

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zimowy spacer Góra Zborów Początek trasy: Działoszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,35 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podejść: 168 m

Suma zejść: 167 m Witek1964 poleca tę trasę Spacer ścieżką przyrodniczą przez rezerwat Góra Zborów. Początek na parkingu przy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury. Trasa wiedzie początkowo szlakiem czarnym wzdłuż ścieżki dydaktycznej koloru czerwonego. Na pierwszym odcinku za bramą znajduje się wystawa skał charakterystycznych dla jury. Jaskinia Głęboka niestety o tej porze roku zamknięta na kłódkę. Zapewne ze względu na zimujące tam nietoperze. Jest to jedyna w woj. śląskim udostępniona do zwiedzania z przewodnikiem i za odpłatnością. Długość jaskini wynosi 175 metrów, a różnica głębokości około 20 metrów. Po ominięciu dojścia do jaskini szlak prowadzi przez las aż do połączenia z czerwonym szlakiem biegnącym z Bobolic do Morska. Szlakiem tym dociera się na szczyt, z którego roztacza się wspaniały widok na okoliczne wzniesienia. Po dojściu do drogi skręcamy na czerwony szlak rowerowy, którym w lesie wracamy na parking do auta. Krótka, łatwa piękna widokowo wycieczka zajmująca z zapasem 1,5 godziny. Można ją na przykład połączyć z jazdą na nartach w ośrodku w Morsku.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Działoszynie

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza JARNOŁTÓW - RATYŃ Początek trasy: Błaszki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,24 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podejść: 25 m

Suma zejść: 23 m Wielogorski poleca tę trasę

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Co daje nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym.

Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Ciesz się pięknem łódzkiego krajobrazu

Województwo łódzkie kryje w sobie wiele pięknych zakątków, które warto poznać. Dla miłośników nordic walking jest to prawdziwy raj, pełen tras o różnym stopniu trudności i malowniczych krajobrazów. W okolicach Tomaszowa Mazowieckiego czeka na was Tomaszowska Okrąglica. To doskonałe miejsce na nordic walking. Przyjemne trasy, urozmaicone tereny i świeże powietrze to gwarancja udanej aktywności na świeżym powietrzu. Wieś Konewka - to miejsce, gdzie natura i spokój idą w parze. Malownicza okolica i urokliwe krajobrazy stanowią idealne tło dla spacerów z kijkami.

Dla tych, którzy cenią sobie kulturę i historię, wizyta przy pałacach w Nieborowie i Oporowie będzie prawdziwą ucztą. Nordic walking w otoczeniu tych zabytków to wyjątkowe przeżycie, które łączy aktywność fizyczną z duchowym wzbogacaniem. Niezależnie od poziomu zaawansowania, każdy miłośnik tej aktywności znajdzie tu coś dla siebie. Odkrywaj region, ćwicz i ciesz się pięknem łódzkiego krajobrazu! Atrakcje w Tomaszowie Mazowieckim.