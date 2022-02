Nowa inwestycja mieszkaniowa w Łodzi cieszy się ogromnym zainteresowaniem!

Finalnie inwestycja ma składać się z 10 budynków, a w każdym z nich ma znajdować się od 17 do 43 lokali mieszkalnych. Łącznie oddanych do użytku ma zostać 318 mieszkań o powierzchni od 31,90 m2 (1-pokojowe) do 65,37 m2 (3-pokojowe). Mieszkania mają posiadać również balkony, a ich ilość (jeden lub dwa) ma być adekwatna do powierzchni mieszkania. Każdy z budynków będzie posiadał również windę. Na terenie zamkniętym ma powstać również plac zabaw dla dzieci. Osiedle Kolumny może pochwalić się również zawartą w cenie mieszkania komórką lokatorską i miejscem parkingowym. Stwarza tym samym konkurencję dla wielu inwestycji mieszkaniowych, ponieważ najczęściej deweloperzy nie uwzględniają w cenie mieszkań takich udogodnień.