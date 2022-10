Nowa książka Andrzeja Barta "Śmierć głośna, śmierć cicha". Thriller miejski z krwistej Łodzi

Śmierć głośna, śmierć cicha

Andrzej Bart w świetnej formie. Napisał emocjonujący, barwny, wciągający od pierwszych stron thriller, w dodatku ujmująco wyzbyty pragnienia schlebiania jakimkolwiek modom, jedynie słusznym punktom widzenia na sposoby opisywania przedwojennej Łodzi, estetycznym naciskom współczesnych miejskich propagandzistów.

„Śmierć głośna, śmierć cicha” jest powieścią - a nie zawsze to takie oczywiste - tak bardzo autorską i osobną, że lektura stanowi przyjemne poczucie obcowania z nareszcie świeżą gawędą na temat wielokulturowego dziedzictwa naszego miasta, a jednocześnie potrafi cieszyć indywidualnym i niestereotypowym potraktowaniem gatunkowych ram thrillera.

Do serdecznego traktowania wszelkich dobrych rad przyznaje się zresztą sam autor. Powieść w pierwotnej wersji była drukowana w tygodniku Angora. Andrzej Bart, na okładce publikacji, do tamtego przedsięwzięcia odniósł się tak: „Mój przyjaciel Daniel Czarewicz stwierdził, że rozmieniam się na drobne, pisząc w odcinkach coś tak nieistotnego jak thriller miejski. Odpowiedziałem, że robiłem to z przyjemnością”.