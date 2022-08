Nowa maskotka Widzewa. Prezes klubu jest zadowolony

Głosowanie, które odbyło się w trakcie meczu z Lechią Gdańsk w nowym sektorze rodzinnym miało bardzo jednoznaczny wydźwięk. Przypomnijmy, że najmłodsi fani Klubu z al. Piłsudskiego 138 oddawali głosy w wyborach poprzez tworzenie rysunków, które następnie trafiały do specjalnej urny. Zdecydowana większość z nich została oddana na postać widzewskiego Feniksa, chociaż swoich zwolenników miał też Lew, aRTes, czy sympatyczny i waleczny Miodożer. Głos dzieci okazał się jednak najważniejszy, a ich zdaniem nową maskotką powinien zostać płomiennie czerwony ptak, który w mitologii jednoznacznie się kojarzy się z odrodzeniem życia.

- Cieszę się, że główny głos doradczy w wyborach należał właśnie do dzieci, dla których otworzyliśmy sektor rodzinny. Kibice bardzo angażowali się w propozycje nowej maskotki, a za wszystkie pomysły bardzo dziękuję. Feniks to element dobrze podsumowujący ostatnie lata w historii Widzewa, który krok po kroku odbudowywał i dalej odbudowuje swoją pozycję w polskiej piłce. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli już nigdy oglądać narodzin Feniksa, a nowa maskotka będzie pamiątką po tej minionej drodze do PKO BP Ekstraklasy – powiedział prezes Mateusz Dróżdż.

Autorem projektu jest Mateusz Sipa, dla którego stworzenie grafiki na temat Widzewa nie było pierwszyzną. Kibic wielokrotnie tworzył wiele prac poświęconych czterokrotnemu mistrzowi Polski, jego sukcesom i historii. Teraz przyjdzie czas na zlecenie stworzenia projektu 3D nowej maskotki oraz jej produkcja. W kolejnych komunikatach zostanie podana data premiery meczowej widzewskiego Feniksa, który będzie wspierał piłkarzy Widzewa Łódź w walce o boiskowe zwycięstwa.