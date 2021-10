Nowa metoda leczenia uszkodzeń oczu przy cukrzycy. Czym jest laser mikropulsowy?

Cukrzyca problemem wielu Polaków. Jakie ma powikłania?

W Polsce zdiagnozowanych jest ponad 2 mln osób chorujących na cukrzycę, ale prawdopodobnie chorych jest około 3 mln osób. Prawie połowa nie ma jednak pojęcia o rozwijającej się chorobie.

Tymczasem nieleczona cukrzyca może być bardzo groźna. Jednym z powikłań mogą być zaburzenia widzenia, a w najgorszej sytuacji nawet utrata wzroku. Zmiany powodowane cukrzycą to retinopatia cukrzycowa. Dochodzi w niej do uszkodzenia naczyń krwionośnych w oku, które zaczynają przeciekać. Pojawia się obrzęk, zgrubienie i zniekształcenie siatkówki, co powoduje zaburzenia widzenia. Szacuje się, że problemy ze wzrokiem ma co trzecia osoba z nieleczoną lub zaniedbaną cukrzycą.