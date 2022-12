Nowa nawierzchnia sportowa w hali AZS. Kolejna sportowa inwestycja w Łodzi zrealizowana

- Przed nami Święta Bożego Narodzenia, a to czas, kiedy chyba każdy z nas, kto był grzeczny, liczy na prezenty. I właśnie nowa nawierzchnia, piaskownica do skoków w dal i modernizacja hali przy ul. Lumumby, to prezent od miasta dla łódzkiego AZS-u. To kolejna inwestycja, którą wspólnie z AZS-em zrealizowaliśmy. W zeszłym roku zmodernizowaliśmy nawierzchnię na kortach tenisowych, teraz w końcu mamy nawierzchnię dla lekkoatletów. Trenują tutaj też zawodniczki i zawodnicy z innych klubów, a także dzieci i młodzież z łódzkich szkół, więc jestem przekonana, że będzie ona służyła wielu utalentowanym sportowcom przez lata - powiedziała wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska.

- Zaczęliśmy być skuteczni. Wcześniejszy remont kortów tenisowych wewnątrz hali, teraz położenie nawierzchni treningowej jest świetnym startem, byśmy wyszli na zewnątrz i dokończyli przebudowę reszty obiektu. Przed nami jeszcze wiele, wiele pracy. Ale chcemy pozyskać też inne środki, by nie obciążać tylko miasta, gdyż obiekt AZS jest obiektem strategicznym dla całej polskiej lekkoatletyki. I choć to trudna deklaracja, to nie wyobrażam sobie, byśmy nie mieli łódzkich olimpijczyków, wychowanych na tych obiektach, którzy wystartują w Paryżu w 2024 roku, a na pewno w Los Angeles w 2028 roku. Przed nami świetlana przyszłość - powiedział Lech Leszczyński, prezes AZS Łódź.